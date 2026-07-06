Ferrari, BofA alza target price: la 12 Cilindri Manuale allevia le preoccupazioni su Luce

(Teleborsa) - Bank of America ha alzato a 400 euro per azione (dai precedenti 350 euro) il target price su Ferrari , casa automobilistica che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo a seguito dell'annuncio del lancio del Manuale 12Cilindri il 3 luglio. Le stime per l'esercizio 2026 si riducono leggermente a causa di un allineamento dei prezzi medi di vendita, ma quelle per gli esercizi 2027/2028 aumentano grazie a un mix di prodotti migliore e a una minore diluizione dell'auto elettrica Luce. BofA prevede ancora che Ferrari raggiunga il suo obiettivo di margine EBIT oltre il 30% entro il 2027 e si avvicini al 32% circa entro il 2030. Ciò implica un CAGR dell'EPS di circa il 9% nel periodo 2026-2030, rispetto alla guidance a medio termine di Ferrari di circa il 6%. Ferrari ora si allinea sostanzialmente a Hermès in termini di P/E forward a 12 mesi, ma secondo le previsioni di BofA offre una crescita dell'EPS leggermente superiore e una migliore visibilità del portafoglio ordini.



Ferrari pubblicherà i risultati del secondo trimestre il 30 luglio. BofA stima un trimestre solido, con un margine EBIT del 30,5% rispetto al consenso del 30,6% e al 29,7% del primo trimestre 2026. Si aspetta che il secondo trimestre sia sostenuto da un mix di prodotti più solido e da prezzi medi di vendita leggermente più elevati, grazie all'aumento della produzione di modelli come la F80 e la 296 Speciale. Gli utili dovrebbero beneficiare del continuo elevato drop-through derivante da un mix migliore, nonché di un calo sequenziale degli ammortamenti, che dovrebbero rimanere invariati rispetto al secondo trimestre 2025. I volumi dovrebbero essere leggermente inferiori su base annua, poiché la 296 GTB verrà gradualmente dismessa e la 849 Testarossa e Amalfi stanno appena iniziando a essere introdotte gradualmente. Viene previsto un modesto rialzo delle guidance per l'esercizio 2026, probabilmente sui ricavi e possibilmente al margine EBIT. "È importante sottolineare che il ritmo di vendita da inizio anno è già superiore alle previsioni e che Ferrari ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'esercizio finanziario almeno una volta all'anno dal 2022", si legge nella ricerca.



Focalizzandosi sulla nuova edizione limitata, una 12Cilindri con cambio in stile manuale, BofA sottolinea di essere stata "sorpresa" dall'annuncio di pochi giorni fa. Ha ridotto le previsioni di vendita per la Luce (BEV) da circa 1.000 unità annue a circa 500 unità annue a partire dal 2027, ma ha aggiunto circa 500 unità annue per la 12Cilindri Manuale nel periodo 2027-2029. La compensazione dei ricavi è quasi perfetta, poiché entrambe le vetture hanno prezzi sostanzialmente simili. "Riteniamo che il trade-off in termini di utili dovrebbe essere positivo: la Manuale parte da 590.000 euro, circa 200.000 euro in più rispetto alla 12Cilindri standard, che costa circa 395.000 euro, e dovrebbe generare un margine EBIT nettamente superiore alla media del gruppo, pari a circa il 30% - viene sottolineato - Per i bulls, la Manuale rappresenta un grande sollievo dopo le preoccupazioni relative al design di Luce; per i bears, riduce il rischio che l'incertezza su Luce si trasformi in un problema per gli utili nel periodo 2027-2029".

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