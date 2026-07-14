Biogen crolla di oltre il 6% a Wall Street in scia a dati contrastanti sul farmaco contro Alzheimer

(Teleborsa) - Le azioni Biogen crollano di oltre il 6% a Wall Street dopo che ulteriori dati provenienti da uno studio di fase intermedia sul suo farmaco per l'Alzheimer, il diranersen, non hanno mostrato prove convincenti di efficacia, sebbene un'analisi più approfondita dei risultati abbia evidenziato alcuni segnali di miglioramento.



L'azienda biotech aveva precedentemente affermato che la sperimentazione non aveva raggiunto il suo obiettivo primario, ovvero che un dosaggio elevato del farmaco potesse contribuire a rallentare la progressione della malattia, indicando invece che un dosaggio inferiore sembrava più promettente per affrontare il problema cognitivo.

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