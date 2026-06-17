BMW crolla in avvio (-7%) all'indomani del profit warning

(Teleborsa) - Avvio di seduta pesante per le azioni BMW
che crollano, alla Borsa di Francoforte, di oltre il 7% a 63,115 euro.
Una performance che si registra all'indomani del profit warning annunciato dalla società a mercati chiusi
.
Il board del colosso tedesco dell'automotive ha infatti rivisto al ribasso le previsioni per l'intero esercizio finanziario 2026 a causa dell'evoluzione del contesto economico, che incide sui risultati operativi, e un effetto una tantum derivante dall'intensificazione e dall'accelerazione delle misure di efficientamento.
Nello specifico, BMW si aspetta ora per l'anno corrente
: consegne del segmento Automotive in lieve calo rispetto all'anno precedente (vs attese precedente di: in linea con l'anno precedente); margine EBIT del segmento Automotive
tra l'1% e il 3% (vs precedente: tra il 4% e il 6%); utile ante imposte in calo significativo
rispetto all'anno precedente (vs precedente: calo moderato). BMW prevede un Automotive Free Cash flow superiore a 2,5 miliardi di euro. Il rapporto di distribuzione dei dividendi pari al 30-40% dell'utile netto attribuibile agli azionisti di BMW e il programma di riacquisto di azioni proprie in corso rimangono invece invariati.
A pesare sul titolo è inoltre una serie di revisioni di target price da parte degli analisti
: Jefferies abbassa infatti il prezzo obiettivo per BMW a 70 euro (da 92 euro) - 'Hold'; JP Morgan a 82 euro (da 100 euro) - 'Overweight', mentre DZ Bank riduce il fair value sulla casa automobilistica a 75 euro (da 94 euro) - 'Buy'.