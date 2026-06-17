Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 18:05
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Dow Jones 18:05
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
24.935 +0,10%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,14%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.508,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,14%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 10.508,61 punti.
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