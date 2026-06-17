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Campari, conclusa tender offer su obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250%

Importo nominale di 295,6 milioni riacquistato al 97,868%

Finanza
Campari, conclusa tender offer su obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250%
(Teleborsa) - Davide Campari-Milano ha fatto sapere di aver completato con l’offerta di acquisto delle proprie obbligazioni con ammontare iniziale 550 milioni di euro, cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027, nell’ambito della propria strategia di gestione attiva del debito.

L’offerta si è conclusa per un importo nominale di 295.609.000 euro riacquistato al 97,868%.

L’operazione ha consentito al Gruppo di riacquistare una quota rilevante del proprio indebitamento obbligazionario con scadenze più ravvicinate, utilizzando i proventi della recente emissione obbligazionaria, avvenuta per un importo di 600 milioni di euro con scadenza 17 giugno 2033 (le Nuove Obbligazioni).

Grazie a tale operazione, Gruppo Campari ha "ottimizzato il proprio profilo delle scadenze, riducendo le concentrazioni nel breve-medio termine; allungato la vita media del debito, incrementando la visibilità sulla struttura finanziaria futura; rafforzato ulteriormente la flessibilità finanziaria, mantenendo un accesso efficiente ai mercati dei capitali", si legge in una nota diffusa dalla società.
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