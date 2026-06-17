Campari, conclusa tender offer su obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250%

(Teleborsa) - Davide Campari-Milano
ha fatto sapere di aver completato
con l’offerta di acquisto delle proprie obbligazioni
con ammontare iniziale 550 milioni di euro, cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027, nell’ambito della propria strategia di gestione attiva del debito
.
L’offerta si è conclusa per un importo nominale di 295.609.000 euro riacquistato al 97,868%.
L’operazione ha consentito al Gruppo di riacquistare una quota rilevante
del proprio indebitamento obbligazionario con scadenze più ravvicinate, utilizzando i proventi della recente emissione obbligazionaria, avvenuta per un importo di 600 milioni di euro con scadenza 17 giugno 2033 (le Nuove Obbligazioni).
Grazie a tale operazione, Gruppo Campari ha "ottimizzato
il proprio profilo delle scadenze, riducendo le concentrazioni nel breve-medio termine; allungato
la vita media del debito, incrementando la visibilità sulla struttura finanziaria futura; rafforzato
ulteriormente la flessibilità finanziaria, mantenendo un accesso efficiente ai mercati dei capitali", si legge in una nota diffusa dalla società.