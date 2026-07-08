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Flos B&B Italia, Moody's migliora l'outlook a stabile e conferma il rating B2

Utilizzo proventi cessione Louis Poulsen per rimborso del debito

Finanza, Rating
Flos B&B Italia, Moody's migliora l'outlook a stabile e conferma il rating B2
(Teleborsa) - Moody's Ratings ha incrementato l'outlook di Flos B&B Italia, attivo del design d'alta gamma, da negativo a stabile.

Contestualmente, l'Agenzia confermato il corporate family rating (CFR) di lungo termine a B2, il rating di probabilità di default (PDR) a B2-PD e il rating B2 sulle obbligazioni senior garantite a tasso fisso da 425 milioni di euro (340 milioni di euro in circolazione) con scadenza novembre 2028 e sulle obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 550 milioni di euro con scadenza dicembre 2029.

"Il cambio di outlook da negativo a stabile riflette la nostra aspettativa che FBB Group utilizzerà la maggior parte dei proventi derivanti dalla vendita della sua controllata, il produttore danese di illuminazione Louis Poulsen, per il rimborso del debito, operazione che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026. Ciò comporterà un miglioramento sostanziale dei parametri di credito, posizionando saldamente la società nella categoria di rating B2", ha affermato Giuliana Cirrincione, AVP-Ratings di Moody's Ratings e analista principale per FBB Group.

"L'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita di asset per rimborsare il debito finanziario rappresenta un aspetto positivo della governance, fattore chiave in questa valutazione, poiché la significativa riduzione della leva finanziaria e l'impatto positivo sulla generazione di flussi di cassa liberi compensano ampiamente la minore diversificazione e un perimetro più ristretto", ha aggiunto Cirrincione.
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