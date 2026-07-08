Flos B&B Italia, Moody's migliora l'outlook a stabile e conferma il rating B2

(Teleborsa) - Moody's Ratings
ha incrementato l'outlook di Flos B&B Italia, attivo del design d'alta gamma, da negativo a stabile.
Contestualmente, l'Agenzia confermato il corporate family rating
(CFR) di lungo termine a B2
, il rating di probabilità di default (PDR) a B2-PD e il rating B2 sulle obbligazioni senior garantite a tasso fisso da 425 milioni di euro (340 milioni di euro in circolazione) con scadenza novembre 2028 e sulle obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 550 milioni di euro con scadenza dicembre 2029.
"Il cambio di outlook da negativo a stabile riflette la nostra aspettativa che FBB Group utilizzerà la maggior parte dei proventi
derivanti dalla vendita della sua controllata
, il produttore danese di illuminazione Louis Poulsen, per il rimborso del debito
, operazione che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026. Ciò comporterà un miglioramento sostanziale dei parametri di credito
, posizionando saldamente la società nella categoria di rating B2", ha affermato Giuliana Cirrincione
, AVP-Ratings di Moody's Ratings e analista principale per FBB Group.
"L'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita di asset per rimborsare il debito finanziario rappresenta un aspetto positivo della governance
, fattore chiave in questa valutazione, poiché la significativa riduzione della leva finanziaria e l'impatto positivo sulla generazione di flussi di cassa liberi compensano ampiamente la minore diversificazione e un perimetro più ristretto", ha aggiunto Cirrincione.