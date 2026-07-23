MEF, il 28 luglio in asta BTP per complessivi 5,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato che martedì 28 luglio andranno all'asta BTP per un ammontare fino a 5 miliardi di euro. Il regolamento di tutte le emissioni è fissato per il 30 luglio.



Nel dettaglio, il Tesoro collocherà tra 1 e 1,25 miliardi di BTP Short Term con scadenza 28/02/2028 e cedola annuale del 2,2%; tra 1 e 1,25 miliardi di euro del BTP 7 Anni con scadenza 15/07/2028 e cedola annuale del 0,50%; tra 2,5 e 3 miliardi di euro del BTP€i 10 Anni con scadenza 15/02/2037 e cedola annuale del 2%.

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