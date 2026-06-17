Generali guida la classifica Extel, Philippe Donnet si conferma miglior CEO nel settore assicurativo

(Teleborsa) - Generali si conferma ai vertici della classifica Extel anche nell’edizione 2026. Il Group CEO Philippe Donnet è stato premiato come “Top CEO” nel settore assicurativo europeo per il quinto anno consecutivo dell’indagine annuale di Extel (ex Institutional Investor), rivista specializzata e società indipendente di ricerca nell’ambito della finanza internazionale.



Generali mantiene inoltre nuovamente il primo posto in numerose categorie chiave sulla base dei feedback congiunti di investitori istituzionali (buy-side) e analisti finanziari (sell-side). In particolare, il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, è stato ancora una volta premiato come “Top CFO” del settore assicurativo. Il team Investor & Rating Agency Relations di Generali si è inoltre classificato nuovamente al primo posto nelle categorie “Top IR Team”, “Top IR Professional” – Fabio Cleva, Group Head of Investor & Rating Agency Relations –, “Top IR Program” e “Top Analyst / Investor Day”. Generali ha anche ottenuto la posizione di vertice nelle classifiche "Top Company Board" e nella categoria ESG.



Generali ha inoltre ottenuto il riconoscimento di “Most Honoured Company” per l’anno 2026.



Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “La forza e la solidità dei nostri risultati ci consentono, anche quest’anno, di raccogliere questo importante riconoscimento da parte della comunità finanziaria internazionale. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che riflette l’eccezionale professionalità e dedizione delle persone di Generali. Il conferimento del titolo di ‘Most Honoured Company’ testimonia inoltre la nostra costante ricerca dell’eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle nostre competenze chiave del

business assicurativo e dell’asset management, e nel modello operativo del Gruppo. Tutto ciò è il risultato del nostro impegno nell’implementazione disciplinata del piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, che ci permette di confermare, sempre di più, Generali come player italiano, indipendente e internazionale.”.



La classifica Extel riflette le valutazioni di circa 1.500 professionisti, tra investitori istituzionali e analisti finanziari. I CEO sono stati valutati sulla base di credibilità, leadership e capacità di comunicazione, mentre i CFO sono stati giudicati in base all’efficacia dell’allocazione del capitale, della gestione finanziaria e della comunicazione. Sono stati inoltre considerati la qualità del consiglio di amministrazione e i parametri ESG.

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