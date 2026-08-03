Triboo cede il 51% di E-Photo per 3,5 milioni

(Teleborsa) - Triboo ha perfezionato, tramite la controllata Triboo Digitale, la cessione del 51% del capitale di E-Photo, per 3,5 milioni di euro.



Una partecipazione acquisita nove anni fa, a fronte di un investimento iniziale pari a 2,9 milioni e che nel corso del periodo ha inoltre generato dividendi complessivi per 1,3 milioni.



Il corrispettivo della cessione, unitamente ai flussi finanziari percepiti nel periodo, - spiega una nota - completa positivamente il ciclo di investimento e il percorso di valorizzazione della partecipazione.



La cessione si inserisce nell’ambito di una più ampia revisione del portafoglio di partecipazioni del gruppo e riflette la volontà di concentrare risorse e investimenti sulla tecnologia. L’operazione è coerente con il percorso di evoluzione strategica che intende focalizzarsi sullo sviluppo di soluzioni proprietarie e modelli AI-based per la creazione di contenuti attraverso l’intelligenza artificiale generativa, facendo di questo ambito uno dei driver di innovazione e crescita.

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