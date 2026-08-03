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Worldline perfeziona cessione delle attività di pagamento in India per 60 milioni di euro

Finanza, Fintech
Worldline perfeziona cessione delle attività di pagamento in India per 60 milioni di euro
(Teleborsa) - Worldline, colosso francese dei servizi di pagamento, ha completato la cessione delle sue attività di pagamento in India a BillDesk, azienda leader nel settore dei pagamenti in India, per un equity value di circa 60 milioni di euro. Parallelamente, Worldline ha stipulato un accordo a lungo termine per la fornitura di tecnologia e software, in base al quale BillDesk continuerà a utilizzare il software di pagamento avanzato di Worldline.

L'enterprise value è di circa 37 milioni di euro e l'equity value di circa 60 milioni di euro. A titolo di riferimento, l'impatto del deconsolidamento del perimetro su ricavi, EBITDA rettificato e FCF per il Gruppo è stimato rispettivamente in circa 90 milioni di euro, circa 8 milioni di euro e free cash flow neutral su base annua.

Il ricavato in contanti derivante da tutte le cessioni annunciate (Mobility & e-Transactional Services, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand e ANZ Worldline Payment Solutions Australia) è stimato tra 590 e 640 milioni di euro.
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