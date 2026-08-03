Worldline perfeziona cessione delle attività di pagamento in India per 60 milioni di euro

(Teleborsa) - Worldline , colosso francese dei servizi di pagamento, ha completato la cessione delle sue attività di pagamento in India a BillDesk, azienda leader nel settore dei pagamenti in India, per un equity value di circa 60 milioni di euro. Parallelamente, Worldline ha stipulato un accordo a lungo termine per la fornitura di tecnologia e software, in base al quale BillDesk continuerà a utilizzare il software di pagamento avanzato di Worldline.



L'enterprise value è di circa 37 milioni di euro e l'equity value di circa 60 milioni di euro. A titolo di riferimento, l'impatto del deconsolidamento del perimetro su ricavi, EBITDA rettificato e FCF per il Gruppo è stimato rispettivamente in circa 90 milioni di euro, circa 8 milioni di euro e free cash flow neutral su base annua.



Il ricavato in contanti derivante da tutte le cessioni annunciate (Mobility & e-Transactional Services, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand e ANZ Worldline Payment Solutions Australia) è stimato tra 590 e 640 milioni di euro.

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