Esprinet, rinnovato programma di Euro Commercial Paper da 300 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha deliberato il rinnovo del programma di Euro Commercial Paper (Programma ECP) lanciato la prima volta a luglio 2023 per l'emissione di una o più serie di euro commercial papers notes. Il Programma ECP sarà collocato presso investitori qualificati e sarà privo di rating, avrà una durata di 3 anni e un importo massimo complessivo di 300 milioni di euro, come di volta in volta ripristinato a seguito del rimborso degli euro commercial papers. Le Notes non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.



Il CdA ha conferito all'AD il potere di deliberare l'emissione di uno o più Euro Commercial Papers nel periodo di validità e di definirne e determinarne i termini e le condizioni. I dealers del Programma ECP sono Banca Akros, BNP Paribas , BRED Banque Populaire, Intesa Sanpaolo , TP ICAP e PKF Attest Capital Markets, che agisce anche in qualità di arrange.

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