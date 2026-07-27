Parigi: andamento sostenuto per BNP Paribas
(Teleborsa) - Bene la banca francese, con un rialzo del 2,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 109 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 107,4. L'equilibrata forza rialzista di BNP Paribas è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 110,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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