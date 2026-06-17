Francoforte: in bella mostra Auto1

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Auto1 , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,14 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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