Francoforte: in bella mostra Auto1
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Auto1, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,14 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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