Londra: balza in avanti Fresnillo

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Fresnillo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 33,52 sterline, mentre i supporti sono stimati a 32,81. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 34,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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