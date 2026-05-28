Londra: brillante l'andamento di Compass Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nella ristorazione , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



Il trend di Compass Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Compass Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31,96 USD con primo supporto visto a 31,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 30,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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