CME Group lancia i future sull'indice Nasdaq CME Crypto

(Teleborsa) - CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato il lancio dei future sull'indice Nasdaq CME Crypto. Alla scadenza, questi contratti vengono regolati finanziariamente al valore del Nasdaq CME Crypto Settlement Price Index, che misura la performance delle criptovalute più grandi e più scambiate. Al 9 giugno, l'indice include bitcoin e bitcoin cash, ether, SOL, XRP, ADA, LINK e lumens.



"Con l'avvio ufficiale delle negoziazioni, i nostri nuovi future sull'indice Nasdaq CME Crypto rappresentano un'importante pietra miliare nell'espansione del nostro mercato regolamentato di asset digitali - ha dichiarato Giovanni Vicioso, Responsabile Globale dei Prodotti Criptovalute di CME Group - Nei mercati volatili odierni, gli investitori cercano sempre più un'esposizione diversificata all'ecosistema delle criptovalute, mantenendo al contempo l'efficienza del capitale e la trasparenza di un mercato dei future regolamentato".



"Con la continua crescita della partecipazione degli investitori agli asset digitali, aumenta anche la domanda di benchmark costruiti con la stessa governance e trasparenza richieste per altre classi di asset - ha affermato Sean Wasserman, Head of Index Product Management di Nasdaq - I future legati all'indice rappresentano una naturale estensione del modo in cui i framework basati sugli indici supportano lo sviluppo del mercato".

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