CME e Morningstar, accordo esclusivo di licenza per derivati ??su indici ex CRSP

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale dei derivati, e Morningstar, fornitore leader di analisi indipendenti sugli investimenti, hanno stipulato un accordo di licenza pluriennale
che consentirà a CME Group di lanciare prodotti derivati ??basati sui principali indici azionari
di Morningstar, tra cui gli indici Morningstar US Total Market, Large Cap, Large Cap Value, Large Cap Growth, Mid Cap e Small Cap.
Grazie a questo accordo esclusivo, CME Group offrirà per la prima volta derivati ??sugli indici di mercato di Morningstar, attualmente in fase di rebranding da CRSP
, consentendo ai clienti di utilizzare derivati ??basati sugli indici che supportano oltre 3 trilioni di dollari di asset correlati.
"Siamo lieti di collaborare con Morningstar per contribuire a rendere disponibili strumenti di gestione del rischio di nuova generazione e più precisi per la comunità globale degli investitori - ha dichiarato Tim McCourt, Senior Managing Director e Global Head of Equities, FX and Alternative Products di CME Group
- Insieme, il mercato dei derivati ??azionari altamente liquido di CME Group, unito all'ecosistema di benchmark basato sui dati di Morningstar, ci consentirà di fornire ai nostri clienti globali un quadro ottimizzato per gestire in sicurezza la volatilità del mercato e cogliere nuove opportunità"
"Siamo entusiasti di collaborare con CME Group per offrire per la prima volta prodotti derivati ??sui Morningstar Market Indexes, gli indici più autorevoli e completi del mercato azionario statunitense - ha aggiunto Amelia Furr, Presidente di Morningstar Indexes
- Con l'acquisizione di CRSP all'inizio di quest'anno
, siamo diventati un fornitore leader di benchmark azionari statunitensi e la nuova collaborazione con CME Group accelererà ulteriormente la nostra crescita. Ancora più entusiasmante, prevediamo di aprire nuove porte e di portare i nostri indici azionari di alta qualità a un segmento completamente nuovo del mercato globale degli investimenti".