Walll Street in rosso e rendimenti Treasury in rialzo dopo dati positivi sull'occupazione

(Teleborsa) - Wall Street si muove in ribasso, mentre i rendimenti dei Treasury sono in aumento
, dopo che l'economia statunitense ha registrato a maggio un altro mese di forte crescita dell'occupazione
, confermando che il mercato del lavoro sta riprendendo slancio dopo il rallentamento dello scorso anno e dando potenzialmente alla Federal Reserve maggiore margine di manovra per mantenere invariati i tassi d'interesse, nonostante l'aumento dell'inflazione a causa della guerra in Medio Oriente.
Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics
, gli occupati non agricoli
sono aumentati di 172.000 unità il mese scorso, dopo un aumento rivisto al rialzo di 179.000 unità ad aprile, mentre il consensus era per un aumento di 85.000 posti di lavoro.
Per la Federal Reserve "il dato complessivo riduce le possibilità di un taglio e aumenta lievemente le chance di un rialzo del costo del denaro nel medio/lungo periodo - commenta Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia
- Una creazione di 172 mila posti di lavoro, accompagnata da forti revisioni positive dei mesi precedenti e da una disoccupazione stabile al 4,3%, rende più difficile sostenere che l’economia americana stia entrando in una fase di brusco rallentamento. Allo stesso tempo, salari al 3,4% annuo e ore lavorate stabili indicano che le pressioni dal costo del lavoro restano contenute rispetto alle fasi più calde del ciclo".
Per la riunione di giugno, il mercato si aspetta ancora che la Fed mantenga i tassi di interesse stabili al 3,5%-3,75%. All'apertura di Wall Street, il FedWatch del CME Group
- che traduce i prezzi dei future sui Fed Funds in aspettative sui tassi di interesse - prevede una probabilità del 96% di un aumento dei tassi nel meeting di dicembre
2026 e del 59% di un aumento dei tassi nel meeting di ottobre.
Tra le poche società che hanno pubblicato i conti prima della campanella
, ABM Industries
ha chiuso il secondo trimestre
(al 30 aprile) con un fatturato in aumento dell'8,4% su base annua, raggiungendo il record di 2,3 miliardi di dollari (superiore alla media delle stime degli analisti, pari a 2,21 miliardi di dollari, secondo dati LSEG).
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.506 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
perde lo 0,72%, continuando la seduta a 7.530 punti. Pessimo il Nasdaq 100
(-1,55%); sulla stessa tendenza, in rosso l'S&P 100
(-0,71%).