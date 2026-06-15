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Seduta all'insegna del toro per Wall Street, accelera ancora SpaceX mentre si attende la Fed

Commento, Finanza
Seduta all'insegna del toro per Wall Street, accelera ancora SpaceX mentre si attende la Fed
(Teleborsa) - Giornata prosegue tonica per Wall Street, galvanizzata dall'annuncio del presidente Donald Trump di un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ancora protagonista SpaceX dopo l'impennata del debutto venerdì, anche se tra gli analisti è acceso il dibattito sulla valutazione. Intanto cresce l'attesa per la riunione della Federal Reserve in programma il 16 e 17 giugno, dalla quale i più non si attendono manovre sui tassi.

Il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,20%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l'S&P-500, che arriva a 7.559 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,95%); come pure, ottima la prestazione dell'S&P 100 (+1,97%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+3,10%), telecomunicazioni (+2,84%) e beni di consumo secondari (+1,97%). Nel listino, i settori energia (-3,31%) e sanitario (-0,69%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+5,29%), Honeywell International (+4,20%), American Express (+3,72%) e Nvidia (+3,45%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron, che ottiene -3,45%.

Calo deciso per Merck, che segna un -2,4%.

Sotto pressione Johnson & Johnson, con un forte ribasso dell'1,88%.

Soffre IBM, che evidenzia una perdita dell'1,68%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+14,81%), DoorDash (+10,56%), Micron Technology (+9,78%) e Marvell Technology (+8,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Old Dominion Freight Line, che continua la seduta con -3,25%.

Preda dei venditori Charter Communications, con un decremento del 2,93%.

Si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions, che soffre un calo del 2,76%.

Vendite su CoStar, che registra un ribasso del 2,41%.

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