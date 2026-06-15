Seduta all'insegna del toro per Wall Street, accelera ancora SpaceX mentre si attende la Fed

(Teleborsa) - Giornata prosegue tonica per Wall Street, galvanizzata dall'annuncio del presidente Donald Trump di un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ancora protagonista SpaceX dopo l'impennata del debutto venerdì, anche se tra gli analisti è acceso il dibattito sulla valutazione. Intanto cresce l'attesa per la riunione della Federal Reserve in programma il 16 e 17 giugno, dalla quale i più non si attendono manovre sui tassi.



Il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,20%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l' S&P-500 , che arriva a 7.559 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,95%); come pure, ottima la prestazione dell' S&P 100 (+1,97%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+3,10%), telecomunicazioni (+2,84%) e beni di consumo secondari (+1,97%). Nel listino, i settori energia (-3,31%) e sanitario (-0,69%) sono tra i più venduti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+5,29%), Honeywell International (+4,20%), American Express (+3,72%) e Nvidia (+3,45%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron , che ottiene -3,45%.



Calo deciso per Merck , che segna un -2,4%.



Sotto pressione Johnson & Johnson , con un forte ribasso dell'1,88%.



Soffre IBM , che evidenzia una perdita dell'1,68%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+14,81%), DoorDash (+10,56%), Micron Technology (+9,78%) e Marvell Technology (+8,99%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Old Dominion Freight Line , che continua la seduta con -3,25%.



Preda dei venditori Charter Communications , con un decremento del 2,93%.



Si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions , che soffre un calo del 2,76%.



Vendite su CoStar , che registra un ribasso del 2,41%.





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