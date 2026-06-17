Moderati guadagni alla Borsa di New York, il focus resta sulla Fed

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,25% a 52.132 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.504 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,34%); sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,22%.



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni industriali (+1,08%), informatica (+0,77%) e materiali (+0,66%). Nel listino, i settori telecomunicazioni (-2,51%), beni di consumo per l'ufficio (-1,54%) e beni di consumo secondari (-1,16%) sono tra i più venduti.



Focus degli investitori sulla decisione della Fed e i dettagli dell'accordo di pace in Medio Oriente. Oggi si conclude infatti la riunione del FOMC, con i tassi attesi che con ogni probabilità resteranno fermi al 3,5%-3,75% nella prima decisione guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh, considerato in equilibrio tra le pressioni della Casa Bianca per tagli aggressivi e i rischi inflazionistici legati allo shock petrolifero.



Ritraccia SpaceX dopo avere guadagnato un altro 4% in apertura e dopo aver superato martedì la capitalizzazione di Amazon. Dal debutto di venerdì 12 giugno l'azienda di razzi e satelliti di Elon Musk ha masso a segno quasi un +50% dal prezzo IPO.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+2,85%), Caterpillar (+2,25%), Honeywell International (+1,90%) e American Express (+1,70%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication , che ottiene -2,78%.



Calo deciso per Amazon , che segna un -2,57%.



Sotto pressione Microsoft , con un forte ribasso del 2,50%.



Soffre Salesforce , che evidenzia una perdita del 2,18%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, ARM Holdings (+7,01%), Applied Materials (+6,87%), Western Digital (+6,51%) e Marvell Technology (+6,01%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin , che prosegue le contrattazioni a -4,23%.



In apnea Charter Communications , che arretra del 4,10%.



Preda dei venditori Meta Platforms , con un decremento del 3,72%.



Si concentrano le vendite su Old Dominion Freight Line , che soffre un calo del 3,15%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 17/06/2026

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,8%)

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,3%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,6 Mln barili; preced. -7,23 Mln barili)



Giovedì 18/06/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 11,4 punti; preced. -0,4 punti).

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