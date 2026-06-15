Parigi: andamento rialzista per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria , con una variazione percentuale del 2,30%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a EssilorLuxottica rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 188,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 191,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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