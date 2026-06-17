Svezia, Riksbank conferma tasso all'1,75% ma rivede leggermente al rialzo stime sul costo del denaro

(Teleborsa) - La banca centrale svedese ha mantenuto il tasso di riferimento all'1,75%, in linea alle attese degli analisti.



"L'inflazione di fondo", riporta la Riksbank, "è bassa e l'attività economica è leggermente più debole del normale, ma allo stesso tempo le interruzioni dell'offerta hanno determinato un aumento delle pressioni inflazionistiche e accresciuto i rischi di un'inflazione troppo elevata".



"In questo contesto, il board ha leggermente rivisto al rialzo le previsioni sul tasso di riferimento, ma ritiene che al momento sia opportuno mantenerlo invariato. La previsione indica che la probabilità di un aumento del tasso nel corso dell'anno è aumentata rispetto alla valutazione di marzo", avvertendo che l'incertezza è notevole e gli sviluppi richiedono vigilanza.

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