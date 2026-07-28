Italgas, Equita conferma stime ma lima target price per rialzo tassi

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 10,8 euro
per azione (dai precedenti 11,2 euro) il target price
su Italgas
, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre 2026
sono stati leggermente migliori delle attese
, grazie principalmente a una realizzazione delle sinergie costo superiore alle stime (nel primo semestre sono state conseguite circa 118 milioni di euro di sinergie, pari al 42% dei 280 milioni di euro attesi a regime nel 2032).
A valle dei risultati del secondo trimestre Equita ha confermato le stime, con il 2026 nella parte alta della guidance e il 2032 inferiore alle indicazioni societarie di circa il 4% a livello di EBITDA (principalmente per un'ipotesi leggermente più conservativa sull'accelerazione delle gare gas). Ha invece limato il target price per incorporare il rialzo dei tassi registrato nelle ultime settimane
.