USA, CPI di giugno rallenta più delle attese a -0,4% su mese e +3,5% annuo

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti rallenta più delle attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato a giugno un calo dello 0,4% su base mensile, a fronte del -0,1% del consensus e del +0,5% del mese precedente.



Su base annua, l'inflazione è stata del 3,5%, rispetto al 4,2% di maggio e al 3,8% stimato.



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è risultato stabile su base mensile, ma inferiore al +0,2% previsto dal mercato e del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,6%, a fronte del +2,8% indicato dagli analisti e del +2,9% di maggio.

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