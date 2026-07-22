Regno Unito, inflazione giugno rallenta più delle attese al 2,6%. In frenata anche prezzi alla produzione

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di giugno 2026. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,1% su base mensile, in linea con le attese e in frenata rispetto al +0,2% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 2,6%, al di sotto dlele attese (2,7%) ed in rallentamento rispetto al 2,8% del mese precedente.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con la variazione di maggio. La variazione tendenziale si attesta al 2,6%, in linea con il mese precedente ma superiore al 2,5% atteso.



L'ONS ha pubblicato anche i dati dei prezzi alla produzione, che evidenziano, sempre nel mese di giugno, un calo del 2% su base mensile, dopo il +0,6% del mese precedente e rispetto al -0,7% atteso. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +2,6%, rispetto al +2,7% atteso e dopo il +2,8% del mese precedente.



L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,5% su mese (+0,7% il mese precedente), mentre è salito del 2,6% su base annuale (+2,3% precedente).



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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