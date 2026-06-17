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UK, prezzi produzione di maggio rallentano come previsto a +0,5% m/m e +4% a/a

Macroeconomia
UK, prezzi produzione di maggio rallentano come previsto a +0,5% m/m e +4% a/a
(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) è aumentato, come previsto, dello 0,5% su base mensile, dopo il +1,5% del mese precedente (rivisto da +1,4%).

A livello annuale, si è registrata, in linea alle attese, una variazione pari a +4%, contro il +4,1% del mese precedente (rivisto da +4%)

L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha segnato un +0,8% su mese (+0,9% ad aprile, rivisto da +0,7%) ed è salito del 2,3% su base annuale, dopo il +2,6% precedente (rivisto da +2,4%).

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
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