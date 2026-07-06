Eurozona, prezzi alla produzione di maggio rallentano a +0,2% su mese ma accelerano a +5,9% annuo

(Teleborsa) - A maggio, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,2% sia nell'area dell'euro che nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nell'aprile scorso, il dato era cresciuto dello 0,7% nell'area euro e dello 0,8% nell'UE.



Rispetto allo stesso mese del 2025, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 5,9% nell'area dell'euro e del 5,7% nell'UE.



Nell'area euro, a maggio 2026, rispetto al mese precedente, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dell'1,4% per i beni intermedi, diminuiti dell'1,0% per l'energia, aumentati dello 0,2% per i beni strumentali e dello 0,3% per i beni di consumo durevoli, diminuiti dello 0,1% per i beni di consumo non durevoli.



I prezzi dell'intero settore industriale, escluso quello energetico, sono saliti dello 0,7%.



Sempre nell'area dell'euro, ma rispetto a maggio 2025, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 5,5% per i beni intermedi, del 14,0% per l'energia, del 2,2% per i beni strumentali e del 2,8% per i beni di consumo durevoli mentre sono diminuiti dello 0,5% per i beni di consumo non durevoli.



(Foto: © andreykuzmin / 123RF)

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