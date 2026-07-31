Milano 9:40
52.513 +0,78%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:40
10.981 +0,77%
25.861 +0,97%

Francia, prezzi alla produzione di giugno +0,2% su mese e +3,4% annuo

Finanza, Macroeconomia
Francia, prezzi alla produzione di giugno +0,2% su mese e +3,4% annuo
(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), nel mese di giugno 2026, i prezzi alla produzione nell'industria hanno continuato ad aumentare (+0,2% dopo il +0,2% di maggio e il -2,0% di aprile).

Il calo dei prezzi alla produzione si è intensificato per i prodotti venduti sul mercato francese (-0,6% dopo il -0,2% di maggio), mentre quello dei prodotti destinati ai mercati esteri ha visto un'accelerazione (+2,5% dopo il +1,3% di maggio).

Nell'arco di un anno, i prezzi alla produzione hanno continuato ad aumentare in modo significativo (+3,4% a giugno dopo il +3,3% di maggio).

Escludendo l'energia in senso lato (idrocarburi, prodotti petroliferi raffinati, elettricità, ecc.), i prezzi alla produzione hanno rallentato su base mensile (+0,2% dopo il +0,5% di maggio) e hanno continuato ad aumentare su base annua (+2,3% dopo il +2,1% di maggio).
Condividi
```