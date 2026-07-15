USA, a sorpresa prezzi produzione di giugno rallentano: -0,3% m/m e +5,5% a/a

(Teleborsa) - Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), a giugno, i prezzi alla produzione sono scesi dello 0,3% su base mensile, in controtendenza rispetto a maggio quando erano saliti dello 0,6% (rivisto da +1,1%). Le attese degli analisti erano per una variazione nulla.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 5,5%, a fronte del +6,2% del consensus e del +6% del mese precedente (rivisto da +6,5%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,1% il mese precedente, rivisto da +0,4%; +0,3% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,7% rispetto al +4,6% di maggio, rivisto da +4,9 (+5,2% atteso).

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