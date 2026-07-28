Spagna, le vendite al dettaglio di giugno rallentano al +0,5% annuo
(Teleborsa) - Rallenta la crescita del commercio al dettaglio in Spagna a giugno. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita dello 0,5% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il +1,3% di maggio.
Su base mensile si registra un aumento dello 0,3%.
Il dato grezzo a prezzi costanti ha registrato una variazione annua del 2,4%, superiore di 2,7 punti percentuali rispetto al mese precedente.
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