Germania, prezzi alla produzione di giugno rallentano a +1,8% su anno

(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi alla produzione hanno registrato a giugno un aumento annuo del 1,8%, in rallentamento rispetto al +2,2% del mese precedente.



Su base mensile, i prezzi hanno segnato un calo dello 0,3%, maggiore del -0,2% del consensus e a fronte del +0,3% del mese precedente.



I prezzi dell'energia sono scesi dell'1,8% su base mensile ma saliti dello 0,4% a livello tendenziale.









(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

Condividi

```