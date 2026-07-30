USA, stoccaggi GAS settimanali calano contro le attese a 28 BCF

(Teleborsa) - Calano contro le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 24 luglio 2026 sono risultati in crescita di 28 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela però inferiore al consensus (37 BCF), e alla variazione della settimana precedente (+32 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.084 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell'1% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.116 BCF) ma in salita del 6,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 2.899 BCF.

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