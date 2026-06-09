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Vendita case esistenti USA in maggio

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Vendita case esistenti USA in maggio
USA, Vendita case esistenti in maggio pari a 4,17 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 4,04 Mln unità (la previsione era 4,07 Mln unità).
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