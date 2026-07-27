Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 20:43
27.897 -0,82%
Dow Jones 20:43
52.077 +0,25%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

Produttori di chip sotto pressione con nuovi timori su AI, Nvdia cede oltre il 5%

Finanza, Scienza e tecnologia
Produttori di chip sotto pressione con nuovi timori su AI, Nvdia cede oltre il 5%
(Teleborsa) - Torna sotto pressione il settore dei produttori di chip in scia ai ravvivati timori legati alla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale.

Ad alimentare le vendite è la notizia che Nvidia sta portando avanti una nuova serie di contratti nelle infrastrutture AI per un valore complessivo che potrebbe superare i 750 miliardi di dollari.

Tra questi accordi, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori sarebbe pronta a sostenere finanziariamente OpenAI garantendo fino a 250 miliardi di dollari, a copertura dell'affitto di un data center da 500 miliardi di dollari gestito da SoftBank nell'Ohio.

Gli investitori temono che tutto ciò possa portare al rischio del cosiddetto finanziamento "circolare", in cui Nvidia supporta e acquisisce partecipazioni in aziende e progetti che utilizzano i suoi chip, distorcendo potenzialmente la domanda e amplificando le perdite qualora gli gli investimenti in intelligenza artificiale non si rivelassero redditizi.

A registrare i maggiori cali odierni sono la stessa Nvidia che cede oltre il 5%, AMD (-7,7%) e ASML (-8,4%) quest'ultima appesantita anche dai rumours secondo cui un'azienda statale cinese starebbe producendo macchinari per la produzione di chip che potrebbero minacciare le sue vendite.
Condividi
```