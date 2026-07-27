Produttori di chip sotto pressione con nuovi timori su AI, Nvdia cede oltre il 5%

(Teleborsa) - Torna sotto pressione il settore dei produttori di chip
in scia ai ravvivati timori legati alla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale.
Ad alimentare le vendite è la notizia che Nvidia
sta portando avanti una nuova serie di contratti nelle infrastrutture AI
per un valore complessivo che potrebbe superare i 750 miliardi di dollari
.
Tra questi accordi, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori sarebbe pronta a sostenere finanziariamente OpenAI
garantendo fino a 250 miliardi di dollari
, a copertura dell'affitto di un data center da 500 miliardi di dollari gestito da SoftBank nell'Ohio.
Gli investitori temono che tutto ciò possa portare al rischio del cosiddetto finanziamento "circolare"
, in cui Nvidia supporta e acquisisce partecipazioni in aziende e progetti che utilizzano i suoi chip, distorcendo potenzialmente la domanda e amplificando le perdite qualora gli gli investimenti in intelligenza artificiale non si rivelassero redditizi.
A registrare i maggiori cali odierni sono la stessa Nvidia
che cede oltre il 5%, AMD
(-7,7%) e ASML
(-8,4%) quest'ultima appesantita anche dai rumours secondo cui un'azienda statale cinese starebbe producendo macchinari per la produzione di chip che potrebbero minacciare le sue vendite.