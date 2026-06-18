Milano 10:38
52.502 -0,18%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:38
10.417 -0,87%
Francoforte 10:39
24.901 -0,14%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Risultato negativo per il Dow Jones 30, con una flessione dello 0,98%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52.045,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50.894,3. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53.196,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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