Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto -0,09%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.466,1 con primo supporto visto a 10.357,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.324.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)