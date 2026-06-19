Milano 9:55
53.020 +0,63%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:55
10.413 +0,13%
25.141 +0,46%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto -0,09%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.466,1 con primo supporto visto a 10.357,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.324.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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