Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda aerospaziale italiana , che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,92 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,2. L'equilibrata forza rialzista di Avio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 37,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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