Sandvik si aggiudica un ordine da 350 milioni di corone svedesi per attrezzature minerarie in Australia

(Teleborsa) - Il gruppo svedese Sandvik ha ricevuto un importante ordine di attrezzature minerarie da parte del contractor australiano Barminco, che saranno impiegate nel progetto aurifero Bellevue Gold in Australia occidentale. Il valore dell’ordine è di circa 350 milioni di corone svedesi ed è stato registrato nel secondo trimestre del 2026.



L'ordine comprende caricatori sotterranei, camion da miniera e impianti di perforazione, con consegne previste a partire dal terzo trimestre del 2026 e fino al primo trimestre del 2027. Sandvik fornirà inoltre strumenti per la perforazione e servizi di ricambi e assistenza.



"Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra lunga partnership con Barminco attraverso questo ordine e non vediamo l’ora di supportare l'avvio del progetto Bellevue Gold con le nostre soluzioni minerarie", ha dichiarato Mats Eriksson, presidente dell’area business Mining di Sandvik.



Il progetto Bellevue Gold è di proprietà di Bellevue Gold Limited ed è una delle miniere d’oro con la più alta concentrazione di minerale in Australia.







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