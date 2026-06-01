Avio, downgrade a Hold da Equita dopo recente corsa ma alza target per la Difesa

(Teleborsa) - Equita ha ridotto a "Hold" la raccomandazione su Avio , società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo la recente forte performance del titolo grazie al clima di ottimismo che ha investito l'intero settore spaziale, alimentato dalle notizie relative all'IPO di SpaceX (sebbene si tratti di un'equity story unica nel suo genere): +35% in valore assoluto dal 20 maggio, giorno dell'ufficializzazione dell'IPO, e +45% dal 13 maggio (+46% vs FTSE MIB total return).



"Non escludiamo che il sentiment positivo a livello settoriale possa durare più a lungo, anche grazie alla raccolta dei fondi e degli ETF specializzati, ma l'upside rispetto al nostro target si è ridotto - si legge nella ricerca - Per quanto riguarda l'equity story non cambiamo idea, ritenendo che la visibilità degli obiettivi del piano industriale rimanga buona e per il settore della difesa sia addirittura migliorata alla luce del contesto geopolitico che ha ampliato il divario tra domanda e offerta di propellente solido per missili. Inoltre, anche in caso di pace nelle principali aree dei conflitti, gli arsenali dovranno essere riempiti se non altro al fine di deterrenza".



Equita si aspetta un miglioramento del news flow relativo agli ordini sia da MBDA che dai nuovi clienti negli Stati Uniti e per questo motivo conferma una stima di raccolta ordini 2026 a 750 milioni di euro, ben superiore alla guidance del management di 0,39/0,52 miliardi di euro. Stime sostanzialmente invariate, ma target price +9,5% a 46 euro per azione per effetto di un aumento del multiplo applicato al business della difesa.

Condividi

```