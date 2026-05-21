Milano 10:45
49.186 +0,01%
Nasdaq 20-mag
29.298 0,00%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 10:45
10.429 -0,04%
Francoforte 10:45
24.782 +0,18%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,03%)

Il FTSE MIB prende il via a 49.196,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,03%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,03%, a quota 49.196,81 in apertura.
Condividi
```