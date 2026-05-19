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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,03%)
Il FTSE MIB prende il via a 48.684,42 punti
In breve
,
Finanza
19 maggio 2026 - 09.02
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,03%, a quota 48.684,42 in apertura.
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