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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,03%)

Il FTSE MIB prende il via a 48.684,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,03%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,03%, a quota 48.684,42 in apertura.
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