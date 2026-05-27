BPER, JPMorgan ha quota potenziale del 10% di cui il 7% in azioni

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 10,095% in BPER Banca . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 maggio 2026.



In particolare, il 7,080% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,025% sono obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,097% sono Put Option con data di scadenza 18/12/2026; Call option con scadenza il 02/08/2027, il 2,893% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/11/2026 e il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029.



Nella dichiarazione delle intenzioni alla Consob, JPMorgan Chase ha specificato che non ha intenzione di acquisire il controllo o di influenzare in altro modo la gestione della società. Potrebbe acquistare e vendere azioni secondo necessità per gestire il rischio in relazione alle transazioni concluse con i clienti o comunque per soddisfare la loro domanda. Ciò è determinato dalla domanda dei clienti di volta in volta e dalle modalità con cui la banca sceglie di coprire le transazioni dei clienti.



La compravendita è stata finanziata utilizzando le consuete fonti di capitale e finanziamento di JPMorgan, e quella sui dei diritti di voto è connessa alla fornitura di liquidità, all'esposizione o alla copertura derivanti da transazioni con i clienti in prodotti cash (incluse azioni e ETF) o derivati ??(incluse opzioni, swap e future) sia on-exchange che over-the-counter.

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