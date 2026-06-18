Eumetra presenta Horizon, la piattaforma che anticipa il consumatore di domani

(Teleborsa) - In occasione del Market Research Forum di ASSIRM, l'appuntamento annuale dedicato all'innovazione e alle prospettive della ricerca di mercato, Eumetra, istituto indipendente di ricerca sociale e di mercato, ha presentato Horizon – The Tomorrow Consumer, la nuova piattaforma informativa proprietaria progettata per supportare aziende e organizzazioni nella comprensione e nell'anticipazione dei cambiamenti che ridefiniranno il rapporto tra persone, consumi, brand e società.



Horizon rappresenta l'evoluzione di un percorso iniziato nel 2016 con l'osservatorio "Benessere e Sostenibilità", una delle principali iniziative di ricerca sviluppate da Eumetra per monitorare i cambiamenti nei valori, negli stili di vita e nei comportamenti delle persone. Oggi quel patrimonio di conoscenza viene ampliato e trasformato grazie all'integrazione delle metodologie di foresight, con l'obiettivo di offrire alle imprese non solo una fotografia del presente, ma una lettura prospettica dei possibili scenari futuri.



La piattaforma combina l'analisi dei comportamenti osservati negli ultimi dodici mesi con la valutazione delle aspettative individuali e collettive, l'identificazione dei trend emergenti e l'applicazione di strumenti di foresight in grado di stimare come il "sistema consumatore" potrà evolvere nei dodici mesi successivi.



"Horizon nasce dalla consapevolezza che oggi non basta più conoscere il consumatore attuale: occorre comprendere il consumatore che verrà", dichiara Matteo Lucchi, CEO di Eumetra. "Le persone stanno ridefinendo il proprio rapporto con il lavoro, con il denaro, con la sostenibilità, con la tecnologia e con l'Intelligenza Artificiale. Cambiano i bisogni, cambiano le aspettative e cambiano i criteri con cui vengono valutati prodotti, servizi e marche. Con Horizon vogliamo offrire alle aziende uno strumento capace di trasformare l'incertezza in conoscenza e la conoscenza in vantaggio competitivo".



L'approccio sviluppato da Eumetra si basa sull'idea che le persone non siano semplicemente consumatori, target o segmenti statistici, ma sistemi complessi e dinamici, influenzati dalle relazioni sociali, dalle condizioni economiche, dai valori, dalle esperienze personali, dalle aspettative sul futuro e dalle conversazioni che intrattengono quotidianamente. Per questo Horizon analizza contemporaneamente comportamenti, motivazioni, barriere all'acquisto, propensione al cambiamento, evoluzione dei bisogni e impatto dei principali fenomeni sociali e culturali, restituendo una lettura integrata delle forze che orientano le scelte delle persone.



Particolare attenzione viene dedicata all'Intelligenza Artificiale, oggi uno dei principali fattori di trasformazione del sistema consumatore. L'AI non rappresenta soltanto una tecnologia destinata a modificare prodotti e servizi, ma un nuovo interlocutore con cui le persone si confrontano quotidianamente per informarsi, prendere decisioni, confrontare alternative, costruire opinioni e orientare i propri acquisti. Comprendere il rapporto tra individui e Intelligenza Artificiale significa quindi comprendere una delle principali leve di cambiamento dei prossimi anni. Per questo Horizon integra in modo strutturato l'analisi dell'adozione dell'AI, della fiducia verso questi strumenti, del loro impatto sui processi decisionali e delle implicazioni che tali trasformazioni avranno sul rapporto tra consumatori e brand.



La piattaforma consentirà alle aziende di anticipare trend, valori e comportamenti emergenti prima che diventino fenomeni consolidati, comprendendo il consumatore nella sua dimensione più ampia e sistemica, fatta di relazioni, aspettative, condizioni di vita, orientamenti culturali e dinamiche economiche. Horizon permetterà inoltre di identificare i segmenti con il maggiore potenziale di sviluppo e di monitorarne l'evoluzione nel tempo, offrendo indicazioni concrete per ottimizzare strategie di marketing, innovazione, comunicazione e sviluppo dell'offerta. Attraverso la lettura integrata dei cambiamenti sociali, economici e tecnologici, le aziende potranno individuare nuove opportunità di crescita, valutare i rischi legati alle trasformazioni del contesto competitivo e simulare l'impatto di possibili scenari futuri sul proprio mercato di riferimento.



Horizon offrirà alle aziende dashboard strategiche continuative, segmentazioni evolutive, benchmark competitivi, report di foresight, alert sui segnali deboli del cambiamento e workshop dedicati alla trasformazione degli insight in azioni concrete.



Il lancio di Horizon segna inoltre una nuova fase nel percorso di sviluppo di Eumetra. Tutti gli osservatori proprietari dell'area Knowledge Building adotteranno progressivamente la stessa impostazione metodologica: non più strumenti limitati alla misurazione del presente, ma piattaforme in grado di interpretare il cambiamento e costruire scenari futuri utili a orientare le decisioni di business.

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