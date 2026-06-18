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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas
Piccolo scatto in avanti per il comparto petrolifero europeo, che arriva a 588,05 punti.
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