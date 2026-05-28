OPA parziale CIR, risultati definitivi confermano adesioni al 64,38%

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi
dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale
lanciata da CIR
su 50.000.000 azioni proprie, risultano portate in adesione durante il Periodo di Adesione 32.191.925 Azioni, pari al 64,38% delle Azioni Oggetto dell’Offerta
e al 3,51% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di 22,5 milioni di euro.
Stante che, sulla base dei dati definitivi dell’Offerta, l’Emittente acquisterà 32.191.925 Azioni, tenuto conto delle 56.720.488 Azioni Proprie detenute da CIR alla Data del Documento di Offerta, pari al 6,19% del capitale sociale di CIR, nonché dell’intervenuto esercizio di Piani di
Stock Grant per 171.261 azioni, ad esito e per effetto dell’Offerta, alla Data di Pagamento l’Emittente deterrà complessivamente 88.741.152 Azioni Proprie, pari al 9,69% del capitale sociale
.
I risultati definitivi pertanto confermano quelli provvisori
.
Il Nuovo Corrispettivo, pari ad Euro 0,70 per ciascuna Azione
portata in adesione all’Offerta ed effettivamente ritirata ad esito della stessa, sarà pagato agli Aderenti in data 1° giugno 2026
corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente.