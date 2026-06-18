Kruso Kapital, Integrae SIM riprende copertura con Buy: profilo più investibile e leggibile

(Teleborsa) - Integrae SIM ha ripreso la copertura
su Kruso Kapital
, società che sta passando
da Euronext Growth Milan a Euronext Milan ed è attiva sia nel business del credito su pegno sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, con un target price di 0,030 euro
per azione e una raccomandazione "Buy
" visto l'upside potenziale del 54%.
A seguito della conclusione dell'OPAS su Banca Sistema e del completamento del translisting su Euronext Milan, Kruso Kapital entra in una nuova fase societaria e di mercato
, caratterizzata da maggiore autonomia, flottante atteso più ampio, migliore liquidità del titolo e superiore visibilità presso investitori istituzionali. I risultati 2025 e del primo trimestre 2026 confermano la solidità del business sottostante, con Net Income 2025 pari a 8,78 milioni di euro, superiore alla precedente stima di Integrae SIM di 7,45 milioni di euro, e Net Income del primo trimestre 2026 pari a 2,59 milioni di euro, in crescita del 34,9% rispetto al primo trimestre 2025.
Il nuovo Piano Industriale 2026-2028
migliora le indicazioni diffuse a maggio e fornisce un framework più chiaro per l'evoluzione della Società, con impieghi attesi a 206 milioni di euro e Brokerage Margin pari a 43,7 milioni di euro al 2028, sostenuti dalla crescita del credito su pegno, dallo sviluppo del canale aste, dall'espansione della rete commerciale e da operazioni selettive di acquisizione di portafogli. Il principale elemento di discontinuità da monitorare resta il funding reset, legato al progressivo venir meno del supporto infragruppo di Banca Sistema; tuttavia, il nuovo Piano incorpora una struttura della raccolta più diversificata ed efficiente, con minore ricorso alla cartolarizzazione, maggiore utilizzo di bond e Credit Linked Notes e mantenimento di un Total Capital Ratio medio superiore al 12%. In tale contesto, "riteniamo che Kruso presenti oggi un profilo più investibile e meglio leggibile
, con una equity story fondata su crescita degli impieghi, sul presidio patrimoniale e sulla progressiva riduzione dello sconto di liquidità precedentemente applicato alla valutazione del titolo", si legge nella ricerca.
Alla luce dei risultati 2025, dell'evoluzione del primo trimestre e delle indicazioni del Piano Industriale 2026-2028, Integrae SIM aggiorna le stime assumendo una crescita organica degli impieghi, una progressiva normalizzazione della marginalità e una struttura di funding più market-based. Stima un Net Income in crescita da 8,78 milioni di euro nel 2025 fino a 10,45 milioni di euro nel 2028, con una temporanea flessione nel 2026
(6,25 milioni di euro) legata principalmente all'aumento del costo della raccolta e dei costi operativi e un successivo recupero sostenuto da volumi e commissioni.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)