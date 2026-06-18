Kruso Kapital, Alantra riprende copertura con Buy: focus su translisting e aumento flottante

(Teleborsa) - Alantra ha ripreso la copertura su Kruso Kapital , società che sta passando da Euronext Growth Milan a Euronext Milan ed è attiva sia nel business del credito su pegno sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, con un target price di 0,030 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 52%.



Gli analisti introducono stime aggiornate che riflettono la prevista separazione di KK da Banca Sistema , la quale implica maggiori costi di finanziamento/operativi ma conferma un'interessante crescita dei prestiti e margini elevati. Riducono le stime sull'utile totale previsto per gli esercizi 2026-2027 di circa il 3% in media e includono circa 2,5 milioni di euro all'anno in media di maggiori costi operativi. Nonostante il contesto a breve termine, i nuovi obiettivi di KK per l'esercizio 2028 sono superiori alle stime precedenti, a conferma della solidità dei fondamentali nonostante l'effetto di deconsolidamento.



Pertanto, Alantra allinea sostanzialmente le stime ai nuovi obiettivi del gruppo, confermando un solido tasso di crescita (CAGR del fatturato totale 2025-2028 del 6,5%) e margini (reddito totale su prestiti medi pari in media al 22%), a supporto di una riduzione del rapporto costi/ricavi (del 63% entro l'esercizio 2028).



"Il completamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria di Banca CF+ su Banca Sistema, con adesioni pari all'85,7% del capitale sociale, dovrebbe incrementare significativamente il flottante di KK dopo il settlement, portandolo a circa il 35%, migliorando la liquidità, ampliando la base azionaria e aumentando la visibilità sul mercato - si legge nella ricerca - Insieme all'imminente quotazione su Euronext Milano il 22 giugno, riteniamo che il titolo beneficerà di un re-rating strutturale".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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