Kruso Capital, via libera di Borsa Italiana al translisting su Euronext Milan

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle azioni ordinarie di Kruso Kapital all'Euronext Milan, con contestuale esclusione delle stesse dalle negoziazioni nel Euronext Growth Milan.



Il data di inizio delle contrattazioni del titolo sul mercato maggiore sarà comunicata successivamente.



Kruso Kapital, sottoposta a direzione e coordinamento di Banca CF+, è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno sia nel mercato delle case d’aste di preziosi, oggetti d’arte e altri beni da collezione. Attraverso i suoi marchi, i suoi prodotti e i suoi servizi innovativi, la società è attiva nella valutazione e nel finanziamento di beni di valore e opere d’arte; in particolare, nel settore del credito su pegno opera con le filiali a marchio ProntoPegno in Italia e in Grecia, mentre con il marchio Credito Economico Popular opera in Portogallo, offrendo prestiti alle persone garantiti da un oggetto a collaterale.



Attraverso la sua casa d’aste Kruso Art è inoltre protagonista nel mercato dell’arte moderna, contemporanea, antica oltre che in alcuni segmenti da collezione come la filatelia e il design. Con sede principale a Milano, Kruso Kapital è presente con16 filiali ad Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Genova, Livorno, Mestre, Napoli, Palermo, Pisa, Parma, Rimini, Roma, Sanremo, Torino, 1 ad Atene e 16 tra Lisbona e Porto, ed impiega in totale 154 risorse avvalendosi di una struttura multicanale.







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