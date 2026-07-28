ASM International, fatturato record di 1 miliardo di euro nel secondo trimestre

Ricavi stimati per il terzo trimestre oltre le stime

(Teleborsa) - ASM International ha annunciato martedì i risultati del secondo trimestre 2026, dopo avere chiuso una seduta in forte ribasso ad Amsterdam, lasciando sul terreno oltre il 5%.



ASM ha registrato ricavi record nel secondo trimestre: il fatturato ha raggiunto 1.003 milioni di euro, superiore al valore medio della guidance societaria di 980 milioni di euro +/-5% a valuta costante. Le vendite sono state trainate dalla forte domanda e dalla crescente quota di mercato nel settore della logica/fonderia all'avanguardia, dalla solida crescita delle memorie DRAM HBM e dalle continue e solide vendite di logica/fonderia mature in Cina.



L'utile netto del periodo è stato di 285,4 milioni di euro, superando la stima media degli analisti di 267,4 milioni di euro.



Per il terzo trimestre, l'azienda olandese prevede un fatturato superiore alle stime degli analisti, trainato dalla crescita dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale e dalla conseguente domanda di strumenti per la produzione di chip. ASM stima ricavi per 1,1 miliardi di euro per i tre mesi fino a settembre, a valuta costante, con una variazione del 5% in più o in meno. Il dato si confronta con la stima media degli analisti di 1,04 miliardi di euro, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



Per la seconda metà del 2026 il fatturato è atteso in crescita di oltre il 20% rispetto ai sei mesi precedenti, trainato anche dalla domanda nel settore dei chip di memoria.



"Le aspettative di spesa per le apparecchiature per la fabbricazione di wafer sono aumentate in modo significativo", ha affermato ASM. L'azienda ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di fatturato per il 2027, puntando a "superare il limite superiore" della precedente fascia di prezzo compresa tra 3,7 e 4,6 miliardi di euro.





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