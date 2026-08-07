SK Hynix investe 54 trilioni di won in due nuovi impianti di memorie

(Teleborsa) - SK Hynix ha annunciato un investimento di 54 trilioni di won coreani (pari a circa 38 miliardi di dollari) per la costruzione di due nuovi impianti di produzione di chip di memoria per soddisfare la forte domanda per l'intelligenza artificiale. In particolare, la big sudcoreana dei chip investirà 35,2 trilioni di won nell'impianto "Y2" a Yongin e 19,1 trilioni di won nell'impianto "M17" a Cheongju.



Questa investimento - spiega la società - è in attuazione della strategia di investimento di medio-lungo termine annunciata lo scorso giugno, che prevede di investire complessivamente fino a 600 trilioni di won nel polo dei semiconduttori di Yongin e 100 trilioni di won per espandere la sua base produttiva di Cheongju.



Yongin Y2 è il secondo di quattro stabilimenti di produzione di semiconduttori previsti in sequenza per il polo di Yongin. Servirà come base di produzione di memorie DRAM. L'inizio dei lavori è previsto per luglio del prossimo anno, con l'obiettivo di inaugurare la prima unità di produzione di memorie ad alta larghezza di banda (HBM) e altri prodotti DRAM di nuova generazione a giugno 2029 . Nel frattempo, la costruzione di Y1 procede senza intoppi, in linea con l'obiettivo di inaugurazione a febbraio del prossimo anno.



L'investimento si inserisce nel contesto dell'impennata dei prezzi delle memorie, dovuta alla carenza di offerta rispetto all'enorme domanda da parte di aziende che sviluppano infrastrutture per l'AI ed i data center. Nel motivare la decisione di investimento, SK Hynix cita le ricerche di mercato Omdia, che prevede una crescita annua composta della domanda di memorie DRAM e NAND del 19% fino al 2030. SK Hynix non considera questa crescita un superciclo temporaneo, bensì una trasformazione strutturale in cui la memoria trascende il suo ruolo di semplice componente per diventare un'infrastruttura fondamentale che determina le prestazioni dell'AI stessa.



Grazie alla crescita esponenziale dei prezzi delle memorie, aziende come SK Hynix, Samsung e Micron Technology hanno registrato un'impennata delle quotazioni e la concorrenza è diventata sempre più agguerrita.





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